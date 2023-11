Aliado de Bolsonaro foi acionado para barrar projeto contra o STF, mas…

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes conversou com muitos senadores e lideranças partidárias na quarta-feira, dia em que o Senado aprovou uma proposta bolsonarista de ataque ao Supremo.

Um dos interlocutores de Mendes foi o cacique do PL, Valdemar Costa Neto. Ao ouvir o pedido para que atuasse de modo a evitar a aprovação do texto, o aliado de Jair Bolsonaro até prometeu agir, mas não conseguiu mudar votos no PL.