Alexandre de Moraes vai entregar medalha do TSE para Rodrigo Pacheco

Após recusar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, receberá a medalha “Ordem do Mérito do TSE Assis Brasil”, a mais alta distinção da Corte. A concessão da honraria foi sugerida nesta quinta pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Para Lewandowski, Pacheco prestou serviço “inestimável” à Corte “no sentido de atestar a higidez do processo eleitoral, dos procedimentos que são empreendidos”. O ministro agradeceu ainda ao “voto de confiança” dado pelo senador às urnas eletrônicas.

A proposta foi aceita por unanimidade e teve a adesão do Ministério Público Eleitoral. Todos os ministros do TSE, além do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, teceram elogios a Rodrigo Pacheco. De acordo com os magistrados, o chefe do Congresso se notabilizou pela defesa sistemática do sistema eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas.

O Plenário do TSE ainda afirmou que a iniciativa de Pacheco foi um contraponto importante aos ataques de Jair Bolsonaro e seus seguidores à Justiça Eleitoral, em especial, ao presidente da Corte, Alexandre de Moraes. O presidente do Senado vai receber a medalha das mãos de Moraes.