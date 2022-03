Alexandre de Moraes marca horário para Daniel Silveira pôr tornozeleira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alexandre de Moraes acabou com o jogo de gato e rato e determinou que Daniel Silveira (União Brasil-RJ) coloque a tornozeleira eletrônica nesta quinta, às 15h, na Superintendência Regional da PF em Brasília. Silveira tenta há dois dias escapar de cumprir a decisão judicial emanada pelo ministro do STF para que ele vista o aparelho de monitoramento.

“Oficie-se o Superintendente Regional da Polícia Federal no Distrito Federal e o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para imediato cumprimento dessa decisão. Intime-se, inclusive por vias eletrônicas, os advogados do réu.”, diz decisão proferida há pouco por Moraes.