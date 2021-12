Alexandre de Moraes manda Zé Trovão para prisão domiciliar

Alexandre de Moraes decidiu nesta sexta mandar o caminhoneiro Zé Trovão para a prisão domiciliar. O bolsonarista foi preso por atacar o STF na esteira das manifestações convocadas por Jair Bolsonaro no 7 de setembro.

“Estão presentes, entretanto, os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a ‘necessidade da medida’ (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua ‘adequação’ (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e

condições pessoais do indiciado ou do acusado). Diante de todo o exposto, converto a prisão preventiva de Marcos Antônio Pereira Gomes em prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial em Joinville/SC”, escreve Moraes.

O ministro proibiu Trovão de ter contato com outros investigados, de usar redes sociais e de receber visitas sem autorização da Justiça, salvo de seus familiares. Trovão também não pode dar entrevistas sem autorização e terá que usar tornozeleira.