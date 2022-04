Alexandre de Moraes é ‘reizinho do país’, diz Daniel Silveira

Prestes a ser julgado pelo Supremo, o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ) foi à tribuna na tarde desta quarta para se manifestar contra o ministro Alexandre de Moraes.

“O ministro que é o reizinho do Brasil, um menininho frustrado que age da maneira dele fora da Constituição Federal. Tem muita coragem atrás da mesa com uma caneta e o poder do mundo (…) Fiquei onze meses num presídio, sem crime. Mas acho que o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes, onde só cabe um marginal”, disse o parlamentar.

Silveira será julgado nesta quarta pelo STF, em uma ação penal na qual responde por ameaças aos ministros da Corte e incitação de animosidade entre as Forças Armadas e instituições da República, entre eles o próprio tribunal.

As prévias indicam que a maioria dos ministros concordará com a condenação do parlamentar, proposta pelo relator Alexandre de Moraes. No entanto, o deputado, que é um dos bolsonaristas radicais do Congresso, conta com o apoio de boa parte da base governista, principalmente aquela composta pelos simpatizantes mais radicais do presidente Jair Bolsonaro (PL).