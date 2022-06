Alexandre de Moraes é eleito presidente do TSE a partir de agosto

O TSE elegeu nesta terça-feira o ministro Alexandre de Moraes como próximo presidente do tribunal eleitoral. Hoje vice-presidente da Corte, Moraes vai substituir Edson Fachin a partir de agosto. Ricardo Lewandowski será o vice.

Os dois cargos são sempre exercidos pelos ministros do STF que integram o Tribunal Superior Eleitoral.

Moraes recebeu seis votos para ocupar a presidência, e Lewandowski, um.

“Hoje, a Justiça Eleitoral renova uma vez mais o seu pacto indissolúvel com a democracia e com a missão de realizar eleições seguras em todo o território nacional”, declarou Fachin, logo após a eleição.

Fachin disse, ainda, ter a tranquilidade de saber que o comando do tribunal estará sob a batuta do “caríssimo amigo” Alexandre de Moraes e renovou votos de que a atuação da Justiça Eleitoral se dê “sem percalços”. O TSE, como se sabe, tem sido alvo de ferozes ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL), que dispara críticas a todo momento contra as urnas eletrônicas e contra os próprios ministros.

“A sucessão democrática no exercício dos cargos mais elevados da República, sem percalços e com obediência às regras já conhecidas de todo e qualquer certame, seja no âmbito interno da Justiça Eleitoral, seja nas eleições gerais, é um sinal indelével e inapagável da atuação serena, firme e constante da Justiça Eleitoral no âmbito da República brasileira”, acrescentou o atual presidente do TSE.

