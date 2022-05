Alesp conclui cassação de Arthur do Val, que ficará inelegível por 8 anos

Em célere votação, a Assembleia Legislativa de São Paulo concluiu o processo de cassação do ex-deputado Arthur do Val (União Brasil) no fim da tarde desta terça-feira. Foram 73 votos a favor da perda do mandato — eram necessários, no mínimo, 48 votos. (Veja abaixo)

Com a aprovação, o ex-parlamentar — que já havia renunciado ao cargo no último mês — deverá perder temporariamente os direitos políticos, ficando inelegível por oito anos, segundo a Lei da Ficha Limpa.

Arthur do Val teve a perda de mandato por quebra de decoro aprovada no Conselho de Ética após a divulgação de áudios de teor sexista em relação a mulheres refugiadas ucranianas, no final de fevereiro.

Continua após a publicidade