Alesp cobra ação do governo Lula no caso 123milhas

A Comissão de Constituição e Justiça da Alesp aprovou nesta tarde um requerimento que cobra providências do Procon de São Paulo e do secretario nacional do Consumidor, Wadih Damous, no caso 123milhas.

A medida, proposta pelo presidente da comissão, Thiago Auricchio, pede que os órgãos atuem para evitar prejuízos aos clientes lesados pela empresa.

“Entendemos que tal medida, por si só, é arbitrária, já que os clientes têm, por lei, a opção de receber de volta as quantias gastas em dinheiro”, diz Auricchio.

A agência de viagens 123milhas suspendeu os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional na última sexta. A medida afeta viagens já contratadas da linha “Promo”, de datas flexíveis, com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023.

A empresa também deve ser investigada pela CPI das Pirâmides Financeiras da Câmara dos Deputados.

