Alerj reconhece decisão do TSE e cassa deputado que distribuiu doações

A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio aprovou por 12 votos a zero a perda do mandato do deputado Vandro Família (Solidariedade).

O parlamentar já havia sido cassado por decisão do TSE no final do ano passado, sob a acusação de conduta vedada a agentes públicos durante as eleições.

No o pleito de 2018, quando Vandro era vice-prefeito de Magé, cidade na Baixada Fluminense, a prefeitura distribuiu cestas básicas a servidores públicos locais, num gasto aproximado de 42.000 reais.

Ele foi condenado na última instância da Justiça Eleitoral e a Alerj abriu o trâmite formal parar a cassação, que se encerrou nesta terça, com a votação da mesa diretora da Casa.

Com a saída do deputado, quem assume o mandato é seu o suplente, também do Solidariedade, Coronel Jairo, pai de Doutor Jairinho, ex-parlamentar preso pelo assassinato do menino Henry.