Além do STF, Câmara, STJ e TSE adotaram medidas para monitorar redes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Deputados bolsonaristas foram para cima do STF por causa da contratação de um serviço de monitoramento de redes que inclui análise de postagens positivas e negativas sobre a Corte.

O serviço é o mesmo que Arthur Lira tentou — a licitação está parada — contratar para a Câmara no início do ano e que já é adotado no STJ e TSE.

Tanto o modelo de contratação da Câmara quanto o dos tribunais seguem a mesma lógica, por se tratar de acompanhamento de conteúdo jornalístico e de redes sociais relacionados aos poderes.

Nada, portanto, envolvendo a teoria conspiratória propagada nas redes.