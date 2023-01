Alcolumbre será relator no Senado do projeto de intervenção federal no DF

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) será o relator do projeto que prevê a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Ele foi designado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A medida decretada por Lula após os ataques terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas em Brasília e a inépcia das forças de segurança do DF no domingo foi aprovada na noite desta segunda-feira pela Câmara dos Deputados.

O texto deverá ser discutido e votado pelo plenário do Senado fim da manha desta terça. Pelas redes sociais, Alcolumbre afirmou que “o Parlamento garantirá a ordem institucional e democrática no país”.

Fui designado pelo presidente, @rodrigopacheco para relatar o PDL que aprova a intervenção federal na área de segurança pública do DF.

Em instantes, apresentarei o meu relatório no plenário do Senado da República.O parlamento garantirá a ordem institucional e democrática no país.

