Alcolumbre marca data das sabatinas de três indicados de Lula ao STJ

Atualizado em 18 out 2023, 10h00 - Publicado em 18 out 2023, 09h19

Chefe da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre marcou para a próxima quarta, dia 25, as sabatinas dos três indicados de Lula ao Superior Tribunal de Justiça.

Os senadores também vão analisar, no plenário da Casa, a indicação presidencial para a chefia da Defensoria Pública da União.

Os indicados por Lula ao STJ são os desembargadores José Afrânio Vilela e Teodoro Santos, de Minas Gerais e do Ceará, e a advogada Daniela Teixeira, escolhida na vaga da OAB.

Para a DPU, o presidente enviou ao Senado o nome de Igor Roberto Albuquerque Roque.

Aprovados na CCJ, os nomes do STJ serão levados para apreciação no plenário no mesmo dia juntamente com o do DPU, já aprovado na comissão.

