Alcolumbre comemora início de obra que ligará Amapá a rodovias do país

Uma comitiva de ministros do governo Lula foi ao Amapá, nesta segunda, para assinar a ordem de serviço da pavimentação da BR-156. Aguardada há anos no estado, a obra, segundo o senador Davi Alcolumbre, vai conectar a região ao restante da malha rodoviária nacional.

“Estamos falando de uma rodovia que ligará o Amapá ao resto do Brasil, atraindo mais investimento, turismo, desenvolvimento regional, geração de emprego e renda, tudo isso alinhado à preservação ambiental”, diz Alcolumbre.

No total, serão investidos cerca de 550 milhões de reais por meio do PAC, sendo 340 milhões de reais para revitalização do trecho Norte, incluindo pavimentação, realocação das aldeias e supervisão das obras, e 283 milhões de reais para as obras no trecho Sul.