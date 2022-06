‘Alckmin vai ser um vice ativo’, diz Lula

O ex-presidente Lula (PT) rasgou elogios ao vice Geraldo Alckmin (PSB) nesta quarta-feira e declarou que o ex-tucano será “ativo” em seu futuro governo.

Questionado sobre o papel que o agora aliado exercerá em sua eventual nova gestão, Lula respondeu que dará todas as condições para que Alckmin possa governar — e indicou o que espera das atribuições do ex-governador de São Paulo.

“O Alckmin tem se saído de forma extraordinária. É uma pessoa palatável, uma pessoa conversável, uma pessoa de bem. Ele não vai ser um vice que fica no banco esperando substituir. Ele vai ser um vice ativo, vai discutir, vai participar, vai me representar e fazer reunião em meu nome em todo lugar que for necessário”, disse à Rádio Educadora de Piracicaba.

Convidado de honra de recentes jantares com advogados e empresários — que já começam as doações para a pré-campanha –, Lula ainda foi questionado, durante a entrevista, se Alckmin exerceria a função de “negociar com os banqueiros”.

“O Alckmin não vai conversar com banqueiro, não vai conversar com usineiro, o Alckmin vai conversar com o povo brasileiro. Em função das suas necessidades. Não tem ninguém indicado pra conversar com banqueiro. Nós queremos é resolver o problema da sociedade brasileira”, disse o ex-presidente.