Alckmin vai receber membro do Partido Comunista da China no Itamaraty

O vice-presidente Geraldo Alckmin, que chefia a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, vai receber na manhã desta quinta-feira, no Palácio Itamaraty, um membro do Partido Comunista da China.

A reunião, marcada para as 11h, será com Li Xi, membro do Comitê Permanente do Politburo e secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do partido que comanda o gigante asiático.