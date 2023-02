Alckmin vacina Lula com dose de reforço contra a Covid-19

Médico de formação, o vice-presidente Geraldo Alckmin aplicou há pouco uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 no braço do presidente Lula. O imunizante foi do tipo bivalente, da Pfizer, que começou a ser aplicada em todo o Brasil nesta segunda-feira e tem maior proteção contra a variante ômicron do coronavírus.

“Eu hoje tomei a minha quinta vacina. E se tiver a sexta, eu vou tomar a sexta. Se tiver a sétima, eu vou tomar a sétima. Eu tenho 77 anos. Eu tomo vacina porque eu gosto da vida, porque a vida é o dom maior que Deus nos deu”, declarou Lula.

O presidente e o vice-presidente participaram de ato de lançamento da Mobilização Nacional pela Vacinação, no Guará, no Distrito Federal.

Depois de ser imunizado, Lula posou para fotos ao lado do Zé Gotinha, mascote da vacinação do SUS, e exibiu o seu cartão de vacinação, marcado com todas as doses que recebeu contra a Covid-19.

Em um discurso rápido, ele exaltou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, que também estava no evento e era presidente da Fiocruz.

O presidente lembrou que o Brasil já foi o país campeão em vacinação e era respeitado por isso no mundo, e fez um apelo à população para que “a gente não acredite em negacionismo e nas bobagens que se falam contra a vacina”.

“Não querer tomar vacina é um direito de qualquer um. Mas tomar vacina é um gesto de responsabilidade, é um gesto de muita garantia que você vai passar para a sua família. Eu não posso compreender uma mãe que se recusa a levar o filho para tomar uma vacina contra uma possível paralisia infantil. Ou seja, na hora de não dar a vacina, pode parecer bonito, mas na hora que a criança pega a paralisia, aí a gente vai sofrer para o resto da vida uma coisa que a gente poderia ter evitado”, declarou Lula, que pregou ainda a vacinação contra sarampo, caxumba e, “sobretudo, contra a Covid”.

Continua após a publicidade