Alckmin toma posse no Ministério do Desenvolvimento nesta quarta

O vice-presidente Geraldo Alckmin vai tomar posse como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços às 11h desta quarta-feira, no salão nobre do Palácio do Planalto, em Brasília. Este, aliás, será o primeiro evento de transmissão de cargo prestigiado por Lula.

Empossado no domingo como vice-presidente, ele vai acumular o cargo com a chefia do MDIC, pasta extinta no início da gestão de Jair Bolsonaro e que passou ao status de Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, vinculada ao ministério da Economia.

Durante a campanha eleitoral, Alckmin esteve cotado para a Defesa, para a Saúde e até para a Fazenda, mas acabou ficando com o MDIC, cuja recriação foi comemorada por entidades de classe da indústria e do comércio. Ele ficará responsável pela articulação do setor produtivo com o governo federal e pela formulação de políticas de desenvolvimento econômico.

Nesta terça-feira, conforme o Radar noticiou, Alckmin foi à CNI para fazer uma visitar ao presidente da confederação, Robson Andrade, que entregou ao futuro ministro um documento com sugestões de 14 medidas a serem tomadas nos primeiros 100 dias do novo governo.

Entre os pedidos está o da criação de uma nova política industrial focada na transição para uma economia de baixa emissões de carbono, a criação e implantação de uma reforma tributária e a recriação de sistemas de financiamento a exportações e inovação.

“O fortalecimento da indústria nacional é fundamental para que o Brasil consiga alcançar um desenvolvimento econômico e social sustentável”, diz a entidade no documento.