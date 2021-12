Alckmin se diz ‘feliz’ em ser lembrado para vice de… Lula

Geraldo Alckmin segue enlouquecendo seus aliados no PSDB de São Paulo. Além de não desmentir o flerte com o petismo, que atormenta tucanos em redutos de São Paulo que detestam o partido de Lula, o ainda tucano comentou nesta terça que se sente feliz com a lembrança para o posto de parceiro de chapa do ex-presidente e, claro, para o posto de governador de São Paulo.

Durante um seminário, disse o ex-governador: “Fico feliz de o meu nome ser lembrado para governador e vice-presidente. Eu já disputei a Presidência da República. Essa é uma decisão mais para frente um pouco. Não é uma decisão para agora, para antecipar os processos eleitorais. Vamos aguardar”.

Alckmin, como se vê, está gostando de ser associado ao petismo. Tanto que não pretende enterrar o tema tão cedo.