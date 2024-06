Alckmin sanciona lei que prioriza cirurgia plástica a mulheres agredidas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou uma lei aprovada pelo Congresso que estabelece prioridade para mulheres em situação de violência doméstica e familiar na assistência no SUS e no Sistema Único de Segurança Pública e atendimento prioritário para cirurgias plásticas reparadora em casos de sequelas de lesões causadas por agressões.

Também assinada pelos ministros Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Nísia Trindade (Saúde), a lei nº 14.887 foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União.

A nova norma altera um trecho da Lei Maria da Penha e outro lei que dispõe sobre a oferta e a realização, no âmbito do Sistema Único de Saúde, de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher, agora com a determinação que a vítima “terá atendimento prioritário entre os casos de mesma gravidade”.