Alckmin recebe nomes da indústria para discutir o mercado de gás natural

Representantes da indústria terão uma audiência nesta sexta com Geraldo Alckmin para discutir o desenvolvimento do mercado de gás natural no Brasil.

A presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Cris Samorini, e o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, pretendem debater a importância do gás natural no processo de reindustrialização do país, agenda que tem sido defendida e acompanhada de perto por Alckmin.

Entre os pontos mais sensíveis ligados ao tema e que os dois presidentes das federações querem contribuir estão: a regulamentação do setor, uma maior concorrência no mercado, além de avanços na infraestrutura. Outro papel relevante que o insumo pode ter é na transição da matriz energética, uma vez que o gás natural é menos poluente que outros combustíveis fósseis.

Juntos, Espírito Santo e Rio de Janeiro respondem por mais de 70% da produção de gás natural do Brasil. E o Espírito Santo se destaca como o primeiro colocado no Ranking do Mercado Livre de Gás Natural, o Relivre, criado pela Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres.

