Alckmin já fala como vice de Lula, mas apoia proposta de França

Mesmo sem ainda ter batido o martelo sobre seu futuro político, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin já fala como vice do ex-presidente Lula e tem pedido ajuda a aliados para resolver o entrave nas negociações entre PT e PSB na criação de uma federação partidária.

No encontro que teve no início da semana com o presidente do Partido Verde , José Luiz Penna, Alckmin externou preocupação com o impasse na definição de Márcio França (PSB) ou Fernando Haddad (PT) na disputa ao Palácio dos Bandeirantes e deixou claro que a definição sobre sua futura legenda está dependendo apenas da finalização das tratativas entre as siglas.

A tendência é que o ex-tucano siga para o PSB, mas caso o impasse com o PT permaneça, o caminho poderá ser a filiação a outro partido. O próprio PV já fez o convite, assim como o PSD de Kassab e, mais recentemente, o Solidariedade de Paulinho da Força.

Alckmin deixou claro que apoia a ideia defendida por Márcio França e pelo PSB de que a escolha do candidato ao governo de São Paulo deverá ser calibrada pela realização de pesquisas eleitorais dentro de alguns meses — o mais bem colocado ficaria na cabeça de chapa, enquanto o outro ocuparia a vice.

O presidente do PV — que junto com o PCdoB também faz parte da possível federação — diz também apoiar a ideia e defende a construção de uma alternativa em comum.

“Ele [Alckmin] quer decidir [sobre partido] depois de ter resolvido as questões, principalmente em São Paulo. Ele abriu mão de ser candidato ao governo de São Paulo e vê que pode ajudar. Vamos ajudar a construir um consenso, temos que criar critérios. Temos a esperança de que eles apontem um caminho, alguma coisa que a gente possa negociar”, diz Penna.