Alckmin, Haddad e França lideram disputa pelo governo de SP, diz pesquisa

A pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado mostra que os ex-governadores de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) e Márcio França (PSB), além do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lideram a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

A sondagem ouviu 2 034 eleitores entre os dias 13 e 16 de dezembro, em 70 municípios paulistas. (Veja os resultados completos abaixo)

Foram testados três cenários. No cenário A, com os três pré-candidatos, Alckmin aparece em primeiro, com 28%, seguido por Haddad (19%), França (13%), Guilherme Boulos (10%) e o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (5%).

No cenário B, sem Alckmin, Haddad lidera com 28%, seguido por França (19%), Boulos (11%), Tarcísio (7%) e Rodrigo Garcia (6%).

No último cenário, sem Alckmin e sem Haddad, França assume o primeiro lugar com 28% dos votos, seguido por Boulos (18%), Tarcísio (9%) e Garcia (8%).

Continua após a publicidade

Os resultados animam — e muito — os planos do trio para 2022. Como se sabe, Alckmin mantém conversas com o ex-presidente Lula para ocupar o lugar de vice em sua chapa à presidência. O petista tem 48% das intenções de voto no primeiro turno, segundo a última pesquisa para o Planalto do Datafolha.

Com a configuração, calculam aliados, França pode se lançar ao governo estadual e, Fernando Haddad — que publicamente não demonstra muito entusiasmo em disputar o Bandeirantes –, parte para uma vaga ao Senado.

Datafolha Cenário A – estimulada (%)

Geraldo Alckmin (PSDB): 28%

Fernando Haddad (PT): 19%

Márcio França (PSB): 13%

Guilherme Boulos (PSOL): 10%

Tarcísio de Freitas (sem partido): 5%

Arthur do Val (Patriota): 2%

Abraham Weintraub (sem partido): 1%

Vinicius Poit (Novo): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 16%

Não sabe: 4%

Datafolha Cenário B – estimulada (%)

Fernando Haddad (PT): 28%

Márcio França (PSB): 19%

Guilherme Boulos (PSOL): 11%

Tarcísio de Freitas (sem partido): 7%

Rodrigo Garcia (PSDB): 6%

Arthur do Val (Patriota): 3%

Abraham Weintraub (sem partido): 1%

Vinicius Poit (Novo): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 21%

Não sabe: 4% Datafolha Cenário C – estimulada (%) Márcio França (PSB): 28%

Guilherme Boulos (PSOL): 18%

Tarcísio de Freitas (sem partido): 9%

Rodrigo Garcia (PSDB): 8%

Arthur do Val (Patriota): 4%

Abraham Weintraub (sem partido): 2%

Vinicius Poit (Novo): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 25%

Não sabe: 5%