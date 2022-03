Alckmin finalmente diz ao PSB que irá se filiar ao partido

Presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira teve uma conversa com Geraldo Alckmin nesta segunda em São Paulo. Com quem conversou na sigla, Siqueira afirmou que a filiação do ex-governador de São Paulo foi “sacramentada”.

João Campos, Marcio França e Jonas Donizette participaram da conversa. Além de confirmar que vai mesmo se filiar ao partido, Alckmin deixou claro que irá ao partido por entender que o projeto eleitoral de Lula é importante para tirar o Brasil da rota em que está com Jair Bolsonaro. “A filiação, no entanto, não define a vice. Isso dependerá de Lula”, diz um socialista.

A data da filiação ainda será definida. Caciques do PSB nos estados começam agora a fazer as contas sobre como a confirmação da filiação de Alckmin repercute nas alianças para os governos de cada unidade da federação.