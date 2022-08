Alckmin explica aliança com Lula: ‘ato de amor ao próximo’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Geraldo Alckmin participou outro dia de um evento com empresários do setor de saúde em São Paulo. Na conversa, registrada pelo Radar, o vice de Lula foi mais uma vez perguntado sobre suas razões para apoiar o petista e topar ser parceiro de chapa do ex-presidente.

“A política é um ato de amor ao próximo. A pior política é a omissão. Precisamos salvar a democracia e fazer a transição para avançar mais”, disse Alckmin no evento do Sindhosp.