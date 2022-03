Alckmin desautoriza caciques do PSB e diz que ainda não definiu partido

Geraldo Alckmin foi às redes negar que já esteja batido o martelo sobre a sua filiação ao PSB para concorrer como vice na chapa de Lula para presidente em outubro que vem.

O ex-governador de São Paulo esteve na manhã desta segunda com a cúpula socialista, que deixou o encontro tratando o assunto como favas contadas. O ex-tucano, contudo, disse que “segue conversando com outros partidos” e que tomará sua decisão “até a próxima semana”.

“Hoje pela manhã tomei um bom café com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, ao lado de João Campos, Márcio França e Jonas Donizete. A reunião foi muito produtiva e provou haver convergência política e vontade de união em benefício do país. Sigo conversando com outros partidos que buscam uma unidade de ação em defesa da democracia e de melhores condições de vida para o nosso povo. Até a próxima semana definirei a minha filiação partidária”, disse Alckmin.