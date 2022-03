Alckmin assina ficha de filiação ao PSB e está mais perto da vice de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Geraldo Alckmin assinou no fim da manhã desta quarta-feira a sua ficha de filiação ao PSB, em evento em Brasília que teve a presença da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Com a filiação, o ex-tucano fica mais próximo de ocupar a vice na chapa de Lula à presidência. Às 11h45, o ex-governador de SP ainda não havia discursado, o que deve ocorrer em instantes.