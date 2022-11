Alckmin anuncia Mantega no Planejamento, Orçamento e Gestão da transição

O coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, anunciou na tarde desta quinta os integrantes do grupo técnico de Planejamento, Orçamento e Gestão. O ex-ministro de Lula e Dilma Rousseff, Guido Mantega, fará parte da equipe, juntamente com o deputado federal Enio Verri (PT-PR), a economista da UFRJ Esther Dweck e o presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Corrêa de Lacerda.

Mantega foi o ministro da Fazenda mais longevo da história do Brasil, ocupando o cargo nos governos de Lula e de Dilma Rousseff, entre 2006 e 2015. Antes, ele foi presidente do BNDES, de 2004 a 2006, e ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil, de 2003 a 2004. A participação dele na equipe de transição já havia sido anunciada por Alckmin na terça-feira.

O vice-presidente eleito também informou os membros dos grupos técnicos de Comunicação; Direitos Humanos; Igualdade Racial; Indústria, Comércio, Serviço e Pequenas Empresas; e Mulheres.