Alckmin ainda não iniciou preparativos para temporada no Jaburu

Atual morador do Palácio do Jaburu, em Brasília, Hamilton Mourão ainda não recebeu a visita de Geraldo Alckmin, o futuro inquilino da propriedade.

No caso do vice, os ajustes na residência oficial serão mais simples do que os pretendidos por Lula no Alvorada. O palácio tem mais “cara de casa de campo”, inclusive com galinhas soltas pelo jardim.