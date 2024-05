Alcione será atração do próximo “PMB por Acaso”, programa de Maurício Machline na Clube Manouche, no Rio, no fim de maio. A Marrom irá se apresentar com a cantora Karinah, musa da Mangueira.

Criador do Prêmio da Música Brasileira, Machline vai receber grandes nomes da MPB nos dias 28 e 29 de maio. A edição de 2024 irá destacar a tradicional e a nova cena do samba. Além da grande dama do samba, os sambistas Dudu Nobre, Teresa Cristina e Ana Costa estarão no evento.

Unindo performances musicais e entrevistas, o programa que nasceu com o intuito de contemplar todos os gêneros da música brasileira, recebe a cada edição uma dupla ou trio que tenha algum tipo de afinidade artística.

“A ideia é sair do lugar comum, promover encontros interessantes entre músicos com a mesma linguagem, entremeando a conversa com números musicais que fujam do repertório mais conhecido do artista”, explica Machline.