Albert Camus discute pena de morte em ensaio inédito no Brasil

A Record lançará no ano que vem que um ensaio inédito de Albert Camus sobre a pena de morte.

No “Reflexões sobre a guilhotina”, escrito em 1957, o autor franco-argelino discute o método de execução que foi inventado na França no século XVIII, se popularizou durante a revolução de 1789 e foi usado no país pela última vez em 1977, quatro anos antes de a pena de morte ser abolida por lá.