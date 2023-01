Ala da polícia de Ibaneis ajudou golpistas nos atentados ao DF

Diferentes imagens publicadas nas redes neste domingo mostram homens da Polícia Militar do Distrito Federal confraternizando com aliados de Jair Bolsonaro ou evitando deliberadamente combater o avanço dos terroristas que promoveram um grande quebra-quebra no Congresso, no Planalto e no STF neste domingo.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, exonerou há pouco Anderson Torres, o chefe da Segurança no DF, que negligenciou o esquema de proteção na Esplanada dos Ministérios e permitiu o avanço dos golpistas contra os poderes da República.