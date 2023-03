Alagoas cobra R$ 1 bilhão da Braskem por danos em Maceió

A Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas entrou com uma ação na Justiça pedindo cerca de 1 bilhão de reais de indenização à Braskem por conta do afundamento de bairros em Maceió decorrente do trabalho de mineração do chamado sal-gema, usado na produção de PVC.

A empresa não explora minas subterrâneas na região desde 2019, mas a operação causou o afundamento do solo de comunidades inteiras nos arredores da Lagoa Mundaú. O desnível provocou o colapso de construções em quatro bairros e afetou ao menos 17.000 famílias.

A procuradoria alagoana cobra pelos danos e também pelas perdas de arrecadação de ICMS com o fechamento de empresas e lojas na região. O valor de mais de 1 bilhão de reais foi definido em um estudo de cinco anos sobre os danos.