Ala do Planalto volta a defender demissões de ministros de Lula

Condecorada nesta semana por Lula, a ministra Nísia Trindade voltou a ser alvo de movimentos por sua demissão no Planalto.

A queixa de colegas a Lula é conhecida: pilota uma gestão apagada demais para o tamanho e a relevância política e financeira da Saúde.

Nísia não está sozinha nessa cobrança de aliados por resultados. Outro ministro na mira é Camilo Santana, da Educação.

O problema é o mesmo: tem orçamento, apelo político, mas não gera agenda positiva para Lula.

A lista de demissões incluiria ainda as trocas na Petrobras, de Jean Paul Prattes, e no Ministério das Comunicações de Juscelino Filho, alvo recorrente de denúncias no governo.

Se ouvir essa ala do Planalto, Lula pode terminar o ano com mais mudanças no ministério, de modo a iniciar 2024 “sem pendências”.