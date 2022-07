Ala bolsonarista da indústria ignora manifesto pela democracia

A Federação das Indústrias de Minas Gerais, que outro dia criticou o STF por investigar bolsonaristas no inquérito das fake news, não vai assinar o manifesto em defesa da democracia puxado por entidades sociais e lideranças empresariais.

Presidente da entidade, o empresário Flávio Roscoe é um bolsonarista de quatro costados e sonha em ocupar a vaga de ministro da Indústria e Comércio num eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro.

A postura pessoal de Roscoe, porém, desagrada parte significativa de membros da entidade que critica o excesso de “politização” do empresário diante do processo crescente de “desindustrialização” do estado, segunda economia do país.