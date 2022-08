Ajufe exalta ‘experiência’ de escolhidos por Bolsonaro para o STJ

A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgou nota nesta segunda para celebrar as indicações de Jair Bolsonaro ao STJ. Como o Radar mostrou mais cedo, os desembargadores Paulo Sérgio Domingues (TRF-3) e Messod Azulay (TRF-2) foram escolhidos pelo presidente e agora serão sabatinados pela CCJ do Senado. Se forem aprovados, os dois serão então nomeados ministros da Corte. As vagas ficaram abertas após a aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro.

“A Ajufe acredita que ambos os magistrados, acostumados a julgar os temas complexos da justiça federal, vão atuar com toda a experiência técnica, sempre com isenção, ética e equilíbrio, agregando suas experiências aos demais integrantes do tribunal da cidadania”, diz a Ajufe.

Paulo Sérgio Domingues possui vasta experiência acadêmica, sendo mestre em Direito pela Johann Wolfgang Goethe Universität e graduado em Direito pela Universidade de São Paulo. É Juiz Federal de carreira no Tribunal Regional Federal da 3ª Região desde 2014 e foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil nos anos de 2002 a 2004.

Já o currículo de Messod Azulay aponta a formação pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro com cursos de extensão na fundação Getúlio Vargas. Ele é desembargador e presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e foi diretor-geral do Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro, no biênio 2013/2015.