AGU vê constitucionalidade em ato de Tarcísio que facilita venda da Sabesp

VEJA Mercado em Vídeo

O super otimismo da bolsa e entrevista com Elisa Machado

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta sexta-feira, 17. Uma onda de otimismo toma conta do mercado financeiro. O Ibovespa voltou a subir 1% na véspera e bateu os 124 mil pontos, o maior patamar desde julho de 2021. A probabilidade menor de um aumento das taxas de juros americanas depois de dados de inflação e de emprego abaixo do esperado é um dos motivos que explicam o rally da bolsa. O ministro Fernando Haddad venceu mais um cabo de guerra e a meta de déficit zero para 2024 está mantida, pelo menos por enquanto. O mercado ainda repercute os erros contábeis de Magalu e Americanas e os balanços corporativos das companhias. Diego Gimenes entrevista Elisa Machado, economista-chefe da gestora ARX Investimentos.