Com recurso da AGU ao plenário do STF, Bolsonaro ignora ordem de Moraes

Jair Bolsonaro não vai acatar a ordem de Alexandre de Moraes para prestar depoimento nesta sexta na Polícia Federal em Brasília.

A AGU entrou com um recurso no STF para permitir que o presidente ignore a decisão de Moraes. Agora, o plenário do Supremo, na volta do recesso, deve analisar o caso. O órgão argumenta que é direito do presidente não prestar depoimento, o que é questionado por Moraes.

O ministro do STF entende que o presidente não precisa produzir prova contra si nas investigações sobre o vazamento de dados sigilosos de um ataque hacker ao TSE, mas é, sim, obrigado a prestar depoimento.

A oitiva com a delegada Denisse Ribeiro estava marcada para 14h. Só o ministro da AGU, Bruno Bianco, apareceu para avisar que havia recorrido ao STF.