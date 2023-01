AGU pede prisão de Torres e de radicais bolsonaristas; leia pedido

A AGU de Jorge Messias apresentou ao STF um pedido de prisão em flagrante contra o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres por responsabilidade nos eventos que resultaram na destruição das sedes do Planalto, do Congresso e do STF neste domingo. Os ataques bolsonaristas foram possíveis por causa da negligência das forças de segurança então comandadas por Torres.

Além dele, Messias também solicita ao STF a responsabilização de outras pessoas envolvidas nos atos e a prisão em flagrante dos radicais.

A AGU vai pedir ainda que o Supremo determine às autoridades competentes a apuração e responsabilização civil e criminal dos responsáveis pelos atos ilícitos, incluindo agentes públicos, além da realização de perícia e outros atos necessários à coleta de provas.

Leia o pedido da AGU ao STF.

A AGU pediu ainda ao STF a desocupação imediata de prédios federais em todo o país e a dissolução de manifestações nas imediações de quartéis pela Força Nacional e pelas polícias dos estados e do DF.

O pedido inclui também que o STF determine que as provedoras de telefonia guardem por 90 dias registros de conexão para a identificação por geolocalização de pessoas que estiveram neste domingo nas imediações da Praça dos Três Poderes e no QG do Exército em Brasília.

Também foi pedido que o STF oficie as plataformas de redes sociais que desmonetizem perfis que promovam atos golpistas e incentivem invasões de prédios públicos.

A AGU quer ainda a responsabilização civil e criminal dos responsáveis pelos atos, incluindo agentes públicos.

A petição ao Supremo requer a apreensão de veículos e bens utilizados na organização dos atos e que a ANTT mantenha registro dos veículos que entraram no DF entre 5 e 8 de janeiro.

A petição foi protocolada no curso dos inquéritos 4781 e 4874 que tramitam no Supremo.

1/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Gabriela Biló/Folhapress/.) 2/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Evaristo Sa/AFP) 3/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Marcelo Camargo/Agência Brasil) 4/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Andre Borges/EFE) 5/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Sergio Lima/AFP) 6/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Marcelo Camargo/Agência Brasil) 7/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (//Reprodução) 8/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Marcelo Camargo/Agência Brasil) 9/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Sergio Lima/AFP) 10/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Eraldo Peres/AP Photo/Image Plus) 11/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (//Reprodução) 12/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (//Reprodução) 13/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Marcelo Camargo/Agência Brasil) 14/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Eduardo F. S. Lima/Futura Press) 15/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Evaristo Sa/AFP) 16/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Marcelo Camargo/Agência Brasil) 17/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (//Reprodução) 18/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Sergio Lima/AFP) 19/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Eduardo F. S. Lima/Futura Press) 20/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Sergio Lima/AFP) 21/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Andre Borges/EFE) 22/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (André Borges/EFE) 23/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Marcelo Camargo/Agência Brasil) 24/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Eraldo Peres/AP Photo/Image Plus) 25/25 Invasão ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto, em Brasília - (Sergio Lima/AFP)