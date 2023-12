Agro brasileiro fechará o ano com 76 novos mercados para exportar

Levantamento do Ministério da Agricultura, comandado por Carlos Fávaro, mostra que o país fechará o ano comemorando a abertura de 76 novos mercados para produtos brasileiros em 38 países.

Essas aberturas, segundo a pasta, são resultado da retomada do diálogo internacional e das relações diplomáticas do Brasil. O cenário é de novas oportunidades para produtores do agronegócio nacional exportarem dezenas de produtos e acessar destinos até então inéditos.

“Retomamos as relações de amizade com diversos países que são importadores dos nossos produtos. Essa retomada do diálogo com os países trouxe novas relações comerciais. Estamos muito satisfeitos com os resultados deste ano e queremos projetar um 2024 ainda melhor”, diz o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa.