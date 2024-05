Agricultura familiar terá R$ 4 bilhões para reconstrução no RS

Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira viajou ao Rio Grande do Sul nesta semana para anunciar medidas voltadas ao suporte a produtores gaúchos da agricultura familiar.

Em Porto Alegre, Teixeira se reuniu com representantes de movimentos sociais diversos, dentre os quais, Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Brasil, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, o MST e o Movimento dos Pequenos Agricultores e quilombolas.

“As agricultoras e os agricultores familiares gaúchos poderão acessar sem dificuldade a linha emergencial do Pronaf, que deve alavancar 4 bilhões de reais para ajudar na reconstrução da agricultura familiar no estado”, diz Teixeira.

A linha de crédito conta com os seguintes benefícios: até 10 anos para pagar, 3 anos de carência e um desconto de 30% no valor global do contrato, limitado a 25.000 reais para agricultores familiares nos municípios em situação de calamidade pública e 20.000 reais nos municípios em situação de emergência.