Agora vai! Padre Kelmon pede impeachment de Barroso no Senado

Com a oposição bolsonarista dividida sobre o pedido de impeachment contra o ministro Luís Roberto Barroso no Senado, coube a Padre Kelmon, o exótico personagem das últimas eleições presidenciais, apresentar nesta terça uma denúncia ao Parlamento contra o futuro presidente do STF. Não há a menor chance de o material ser levado a sério pelo Senado, claro, mas a matéria já foi, inclusive, protocolada.

A representação formulada pelo aliado de Roberto Jefferson tem seis páginas, também assinadas pelo advogado João Alberto da Cunha Filho, e aciona Barroso por crime de responsabilidade supostamente configurado a partir do discurso do ministro do STF — “Nós derrotamos a censura, a tortura e o bolsonarismo…” — no Congresso da UNE.

“(A fala de) Barroso trata-se de uma CONFISSÃO de que o STF, totalmente fora das margens legais e conduzindo parcial e politicamente as leis, agiu contra o candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, nas eleições do ano de 2022″, diz Kelmon.

Siga