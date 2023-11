Agora vai? Fim da novela da PGR está próximo, dizem auxiliares de Lula

Depois de muitas semanas de indefinição, a novela em torno da escolha do próximo chefe da PGR pode terminar nesta semana. Pelo menos esse é o sentimento de auxiliares de Lula ouvidos pelo Radar.

Depois de anunciar que copiaria Jair Bolsonaro ao ignorar a lista tríplice na definição do novo procurador-geral, Lula vem adiando a escolha, segundo aliados, por não encontrar alguém que “inspire confiança”. Lula já conversou com diferentes candidatos ao cargo e quatro nomes seguem na disputa: Aurélio Virgílio Veiga Rios, Luiz Augusto Santos Lima, Antonio Carlos Bigonha e Paulo Gustavo Gonet Branco.

A escolha do chefe da PGR deveria ser uma obrigação institucional do presidente, seguida de acordo com currículo e sem interesses políticos, mas esse caminho parece impossível depois do passado de investigações do órgão contra o petismo na Lava-Jato e do precedente aberto por Bolsonaro na gestão passada.