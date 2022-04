Agora é Bolsonaro quem chama Lula de ‘genocida’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula (PT) já chamou Jair Bolsonaro (PL) de genocida mais de uma vez por sua gestão desastrada na pandemia e os mais de 660.000 mortos com a doença no Brasil.

Nesta segunda, o presidente encontrou um jeito de atacar seu rival no pleito de outubro com a mesma alcunha. O motivo foi a opinião externada por Lula na semana passada sobre o aborto no país.

“O Lula é um genocida de inocentes quando ele prega abertamente o aborto no Brasil”, disse Bolsonaro durante entrevista à rádio do Grupo Liberal, do Pará.

O presidente disse ainda acreditar que numa gestão petista, a interrupção da gravidez pela mulher na rede de saúde seria tão simples quanto a extração de um dente.