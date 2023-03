Agora banqueira, Dilma leva seguranças exclusivos para viagem à China

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A agora presidente do New Development Bank, o banco dos Brics, Dilma Rousseff vai passar um mês em Xangai, na China, e levará com ela dois seguranças exclusivos bancados pelo governo Lula.

Como ex-presidente da República, Dilma tem direito aos auxiliares. As autorizações para que o governo banque a viagem dos seguranças, que começa no próximo dia 31 de março, foram devidamente publicadas no Diário Oficial.

Dilma assume o banco, responsável por projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países emergentes, até julho de 2025.