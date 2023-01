‘Agiremos com rigor’ contra atos antidemocráticos, diz Arthur Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se manifestou sobre a depredação das sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF. O parlamentar defendeu ações rigorosas contra os invasores e promotores dos atos golpistas e afirmou que “os três Poderes estão mais unidos do que nunca a favor da Democracia”.

“Os responsáveis que promoveram e acorbetaram esse ataque à democracia brasileira e aos seus principais símbolos devem ser identificados e punidos na forma da lei”, afirmou.

“A democracia pressupõe alternância de poder, divergências de pontos de vista, mas não admite as cenas deprimentes que o Brasil é supreendido nesse momento. Agiremos com rigor para preservar a liberdade, a democracia e o respeito à Constituição”, seguiu Lira.

Cerca de 45 minutos depois da primeira manifestação, o presidente da Câmara retornou ao Twitter para demonstrar união entre o Legislativo, Executivo e Judiciário no intuito de reestabelecer a ordem.

“Eu me coloco à disposição de todos os Chefes de Poderes para fazermos uma reunião para deixar absolutamente inquestionável que os três Poderes estão mais unidos do que nunca a favor da Democracia”, disse.

