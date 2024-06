Agenda social será “marca” de Lula no G20, diz Márcio Macedo

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo tem realizado agendas no G20 Social, espaço criado pelo presidente Lula para discutir propostas concretas da sociedade a serem apresentadas em julho para os negociadores do bloco.

Em novembro, o Brasil organizará o grande encontro de chefes de Estado do G20 no Rio de Janeiro. Macedo esteve nesta semana, por exemplo, em Belém, onde reuniu lideranças da juventude de dez países do bloco para debater agendas do setor. O Brasil preside o G20 e Macedo é o ministro responsável pela articulação do governo com movimentos sociais no Planalto.

“O G20 Social é umas das marcas que a presidência brasileira pretende deixar no bloco. A relevância de ter propostas consideradas prioritárias pela sociedade civil encaminhadas e debatidas pelos negociadores oficiais do G20 é enorme. Acreditamos que as pessoas diretamente afetadas pelas políticas públicas precisam ser ouvidas pelos governos”, diz Macedo.