Agenda de Bolsonaro só tem dois compromissos nesta quarta

Com milhões de brasileiros passando fome e sofrendo com o preço dos combustíveis, do gás de cozinha e dos alimentos, Jair Bolsonaro anunciou nesta semana uma proposta — pendente de aprovação do Congresso — para tentar segurar os preços nas bombas dos postos.

Ele viajará aos Estados Unidos para um encontro com Joe Biden nos próximos dias. Nesse período, também prepara um anúncio para o setor de supermercados em relação ao preço da cesta básica. A semana de trabalho do presidente, no entanto, foi… leve.

Nesta terça, o presidente recebeu artistas e pastores no gabinete e acompanhou uma apresentação musical. Já nesta quarta, ele tem dois compromissos no dia. Vai ao Rio para uma cerimônia militar e depois se reúne com empresários no almoço. Na parte da tarde? Aquele abraço!