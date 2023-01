Agenda climática deve incluir pequenos produtores, diz CEO da JBS em Davos

Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, participou nesta quarta do painel Why Lands Matters, no Fórum Econômico Mundial, em Davos. No encontro, ele falou da importância de os países promoverem mecanismos de financiamento, como créditos de carbono, apoio técnico e incentivos a práticas sustentáveis voltados aos pequenos produtores.

Segundo Tomazoni, essa é a chave para ampliar a produção de alimentos, e ao mesmo tempo, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ajudando a frear o aquecimento global. Com apoio ao produtor rural, que necessita de acesso a tecnologias, conhecimento e mais informação, a utilização da terra se dará de forma cada vez mais sustentável, protegendo os recursos naturais.

Segundo Tomazoni, os setores público, financeiro e produtivo precisam se unir para construir essa solução climática, garantindo que os recursos cheguem aos pequenos produtores. O executivo lembrou que apenas 2% do financiamento climático vai para os agricultores. O CEO também enfatizou que, em hipótese alguma, pode-se deixar de lado a preocupação com a segurança alimentar durante o enfrentamento do aquecimento global.