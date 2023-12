Agenda cheia no Senado dificulta instalação da CPI da Braskem neste ano

Apesar do risco iminente de colapso de uma mina da Braskem em Maceió, a agenda cheia do Senado nas duas semanas e meia até o recesso dificulta a instalação, ainda em 2023, da CPI proposta por Renan Calheiros para investigar o desastre socioambiental em bairros da capital alagoana onde a petroquímica faz extração de sal-gema.

Encabeçam a lista de prioridades a sabatina e votação de autoridades indicadas por Lula, com Flávio Dino (STF) e Paulo Gonet (PGR) à frente, além de nomes para compor colegiados como CNJ, CNMP, Cade e CVM e órgãos como a DPU, e a análise do projeto de Orçamento de 2024.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento de criação da comissão de inquérito no plenário em 24 de outubro. Desde então, só o MDB indicou representantes para o colegiado: o próprio Calheiros e Fernando Farias, primeiro suplente de Renan Filho, que até o início de 2022 ainda governava Alagoas.

A CPI da Braskem terá onze titulares e sete suplentes. Levando em conta a configuração em 1º de fevereiro, os blocos Democracia (MDB, União Brasil, Podemos, PDT e PSDB) e Resistência Democrática (PSD, PT, PSB e Rede) têm direito, cada um, a indicar quatro titulares.

O bloco Vanguarda (PL e Novo) faz jus a dois assentos, e o Aliança (PP e Republicanos), a um.

“Não sei se dá para instalar a CPI neste ano”, disse o líder do PSD, Otto Alencar. “A Assembleia do Estado de Alagoas é o principal colegiado para investigar isso, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer a CPI no Senado, mas não seria melhor que, lá atrás, os órgãos de controle ambiental ou uma empresa de geologia do Estado, de extração mineral, dissessem ‘vão tirar sal-gema, mas até um limite que não diminua tanto a pressão do subsolo’, para ter esse desastre ambiental?”, questionou.

Os líderes do União Brasil, Efraim Filho, e do PL, Carlos Portinho, ainda esperam a manifestação de senadores das suas bancadas interessados em participar da comissão que investigará a atuação da Braskem em Maceió. “Naturalmente, o melhor é que sejam senadores que tenham uma ligação com a região, né?”, disse Portinho.

Por enquanto, apenas com as indicações do MDB, a composição da CPI da Braskem está assim:

Titulares (11)

MDB – Renan Calheiros (AL)

União Brasil – 1 vaga

Podemos – 1 vaga

PDT e PSDB – 1 vaga

PSD – 2 vagas

PT – 1 vaga

PSB – 1 vaga

PL – 2 vagas

PP – 1 vaga

Suplentes (7)

MDB – Fernando Farias (AL)

União Brasil – 1 vaga

Podemos – 1 vaga

PSD – 1 vaga

PT – 1 vaga

PL – 1 vaga

PP – 1 vaga