Agência faz campanha pelo Dia Internacional das Crianças Desaparecidas

Giro VEJA - segunda, 13 de maio

O alerta para enchente recorde e a investigação de fake news sobre o RS

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, voltou a subir após as chuvas do fim de semana e pode registrar novo recorde, ultrapassando 5,5 metros. Além disso, há previsão para uma nova onda de frio e mais temporais para o fim da semana. Saiba mais sobre as última notícias da tragédia do Rio Grande do Sul no Giro VEJA.